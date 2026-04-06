رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن قلقه بعد إصابة 3 باكستانيين بالإمارات في خضم الصراع مع إيران

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء حادث وقع في ميناء خور فكان بالإمارات العربية المتحدة، حيث أسفر اعتراض صاروخي عن إصابة ثلاثة مواطنين باكستانيين.

وتتعرض دول خليجية، من بينها الإمارات، لهجمات ضمن حملة انتقامية من جانب طهران ردا على الحرب الجارية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد.

وقال رئيس الوزراء، في منشور على منصة "إكس": "أعرب عن قلقي العميق إزاء الحادث الذي وقع في ميناء خور فكان بالإمارات، حيث تسبب اعتراض قذيفة في إصابة مدنيين، من بينهم مواطنون باكستانيون"، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

ودعا شهباز شريف، إلى "الشفاء العاجل" للمصابين.

وأكد رئيس الوزراء، أن باكستان تظل على "اتصال وثيق" مع السلطات الإماراتية لتقديم كل الدعم الممكن للمواطنين الباكستانيين في البلاد

وأضاف رئيس الوزراء، أن "باكستان تقف إلى جانب شعب الإمارات الشقيق، وتؤكد مجددا على الحاجة الملحة لضبط النفس وخفض التصعيد في المنطقة".