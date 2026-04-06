مسئول إيراني: تضرر عدد من وحدات إنتاج البتروكيماويات في عسلوية جراء هجوم إسرائيلي

أفاد مسئول إيراني، اليوم الاثنين، بتضرر عدد من وحدات إنتاج البتروكيماويات في عسلوية جراء هجوم إسرائيلي.

وقال مساعد محافظ بوشهر، في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، إن التقييم جارٍ لحجم الأضرار الناجم عن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مجمع بارس الجنوبي، نافيًا وقوع إصابات بشرية.

من جانبه، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن الجيش شن هجومًا وصفه بـ«العنيف» على مجمع بارس الجنوبي للبتروكيماويات في عسلوية بإيران.

وقال في تصريحات نقلتها القناة «7» العبرية، الاثنين، إن «منشأتي إيران للبتروكيماويات، اللتين تنتجان نحو 85% من صادرات طهران، خرجتا عن الخدمة».

وأشار إلى أن تلك الضربة الاقتصادية تُكبد النظام الإيراني خسائر بـ«عشرات المليارات من الدولارات».

ولفت إلى أن صناعة البتروكيماويات تعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطة الحرس الثوري، وتعزيز القدرات العسكرية الإيرانية.

وأوضح أن قرار تكثيف الهجمات على تلك المنشآت اتخذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل العمل ضد البنية التحتية المركزية للنظام الإيراني.

وأضاف: «سيكتشف النظام الإيراني أن استمرار العدوان على إسرائيل، وإطلاق النار على المواطنين الإسرائيليين سيزيد من الضرر الاقتصادي والاستراتيجي الذي يتكبده، وسيؤدي إلى انهيار قدراته».



