أكد كيريل ديميترييف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والمدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن خطوة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الطاقة الروسية تنذر بـ"أوقات عصيبة" لأوروبا.

وقال ديميترييف، في منشور على منصة "إكس": إن انفصال الاتحاد الأوروبي عن الطاقة الروسية، إلى جانب قرارات أيديولوجية أخرى غير حكيمة، ينذر بأوقات عصيبة للغاية لأوروبا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وعلق ديميترييف، على مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية حول اتفاقيات الطاقة الجديدة بين روسيا ودول آسيوية، "إن ذلك مؤشر واضح" على فشل الغرب في عزل موسكو.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات "دليل قوي على أن آسيا أكثر حكمة وتهتم بشعوبها، بينما يسرع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من وتيرة التدمير الذاتي جراء القرارات الأيديولوجية."

وفي وقت سابق، قال ديميترييف: إن "تسونامي أسعار النفط والغاز على وشك أن يدمر أوروبا."