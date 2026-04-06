إسرائيل تعلن استهداف أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي شنّ "هجوماً عنيفاً" استهدف أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران.

وأكد أن المنشأتين، اللتين تمثلان معاً نحو 85% من صادرات إيران في هذا القطاع، خرجتا عن الخدمة بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك يُعد "ضربة اقتصادية قاسية للنظام الإيراني تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف أنه بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صدرت توجيهات للجيش بمواصلة استهداف البنية التحتية الوطنية "للنظام الإيراني الإرهابي بكل قوة"،على حد تعبيره.

وأشار إلى أن استمرار ما وصفه بالعدوان على إسرائيل، وإطلاق النار على المدنيين، سيؤدي إلى تصاعد الخسائر الاقتصادية والاستراتيجية التي تتكبدها إيران، وقد يفضي إلى تآكل قدراتها، على حد تعبيره.

وأفادت ​وكالة ​فارس للأنباء الإيرانية، ​في وقت سابق اليوم، بسماع ‌دوي عدة ​انفجارات ‌في مجمع ‌بارس الجنوبي ​للبتروكيماويات في ​عسلوية.

كما أسفر هجوم أخر على محطة تابعة لجامعة شريف للتكنولوجيا في طهران عن انقطاع موقت للغاز في بعض مناطق العاصمة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.