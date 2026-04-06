غارات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارةً استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام"، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى شنّ غارتين على بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، وأفيد عن وقوع إصابات.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مركز ومتقطع أطراف بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت وحبوش وكفرجور في جنوب لبنان، كما أغار الطيران المسير الإسرائيلي، مستهدفاً دراجة نارية على طريق بلدة الحمادية في جنوب لبنان.

وأصدر الجيش الاسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان، طالباً منهم التوجه نحو شمال نهر الزهراني.