قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على سؤال عن اقتراح لوقف إطلاق النار مع إيران طرحته الدول الوسيطة، إنه "خطوة بالغة الأهمية".

وصرح ترامب للصحفيين على هامش احتفال بمناسبة عيد الفصح في البيت الأبيض، بأن الاقتراح ليس جيدا بما يكفي لكنه خطوة بالغة الأهمية، لافتا الى أن الوسطاء "يفاوضون الآن"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه مستاء من الحكومة الإيرانية، وإنها ستدفع ثمنا باهظا، موضحًا أن المهلة التي حددها لإيران وتنتهي غدا الثلاثاء من أجل إبرام اتفاق هي مهلة نهائية، ونوه بأن الاقتراح الإيراني مهم لكنه ليس جيدا بما يكفي.

وتابع متحدثا عن إيران: «يمكن إنهاء الحرب بسرعة كبيرة إذا فعلوا ما يجب عليهم فعله. عليهم القيام بأمور معينة. وهم يدركون ذلك، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية».

وأوضح أن بلاده يمكنها أن تغادر الآن من إيران لكنه يريد إنجاز المهم، وتابع: «شعب إيران يشعر بالاستياء حين لا يسمع القنابل وسبب عدم تظاهرهم إبلاغهم هناك بإطلاق النار عليهم».

واستكمل: «إذا خرج الشعب الإيراني للتظاهر فسيتم إطلاق النار عليه مباشرة والشعب سيقاتل إذا تلقى الأسلحة»، بحسب قناة الجزيرة.

وأشار إلى أن إيران رغم امتلاكها بعض الصواريخ والمسيرات إلا أنه تمت إبادتها - وفق تعبيره، معبرًا أن أمله أن تنتهي الحرب في إيران بسرعة، وقال: «الإيرانيون سيحتاجون 15 عاما لإعادة بناء ما تم تدميره».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، بأن طهرن قدمت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى باكستان، وذلك بعد أسبوعين من المراجعات الشاملة على أعلى مستويات النظام.

وقالت الوكالة، إن إيران أكدت في ردها – المؤلف من 10 بنود - ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم، وليس الوقف المؤقت لإطلاق النار.

ووفق الوكالة، يتضمن الرد مجموعة من المطالب الإيرانية، بما في ذلك إنهاء الصراعات في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات.

وسبق أن قال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، إنه لا يُتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران خلال الأيام المقبلة.

ونقل مراسل صحيفة «جورزاليم بوست» زفيكا كلين، عن المسئول الإسرائيلي قوله، إن «إسرائيل والولايات المتحدة لم تكونا يومًا أكثر توافقًا مما هما عليه الآن».