انتحار فتاة فى المرج بسبب علاقة عاطفية

أقدمت فتاة فى العقد الثاني من العمر على الانتحار بمنطقة المرج داخل منزل أسرتها عن طريق شنق نفسها، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن الفتاة كانت تربطها علاقة عاطفية بصديقها، وعندما عثرت أسرتها على رسائل على هاتفها بتطبيق واتساب، وعند مواجهتها بها نجحت في الهروب من المنزل، وأفادت التحريات بأن أسرة الفتاة تمكنت من إعادتها إلى منزل الأسرة، واحتجزتها بإحدى الغرف وخلال وجود الفتاة بالغرفة أعدت مشنقة لنفسها وانتحرت.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفية لبيان أسباب الوفاة رسميًا، واستدعت النيابة أسرتها لسماع أقوالها في الوفاة.