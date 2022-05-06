وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى تحالف عالمي لمواجهة أزمة الغذاء

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تأسيس تحالف عالمي لمواجهة نقص الغذاء وانفجار الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت بيربوك في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الجمعة إنه لا يمكن مكافحة الجوع العالمي إلا على نحو مشترك على غرار السيطرة على أزمة المناخ، وأضافت: "من المهم بالنسبة لي أن يتولى بلدنا مسؤولية في ذلك".

وخلال الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو يجتمع وزراء خارجية الدول الصناعية الغربية السبع الكبرى في قصر "جوت فايسنهاوس" بولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية.

وقالت بيربوك: "بصفتنا دولا صناعية، فإننا نتحمل المسؤولية الأساسية... تتمثل إحدى أولويات رئاستنا لمجموعة السبع في تشكيل تحالف ضد أزمة الغذاء هذه. كما أن هذه دعوة لدول الخليج ودول أخرى في هذا العالم أعلنت بعضها أنها لا علاقة لها بهذه الحرب".

وكانت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه أعلنت الشهر الماضي عن هدف إنشاء تحالف جديد للأمن الغذائي العالمي لمواجهة تداعيات الحرب.

وقالت بيربوك إن دولا مثل الصومال ومصر ولبنان تعتمد بالكامل تقريبا على القمح والذرة من روسيا وأوكرانيا، وأضافت: "الآن روسيا تغلق الموانئ الأوكرانية التي يتم فيها تخزين الحبوب الضرورية، ولا يمكن حرث الحقول بسبب الحرب"، موضحة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسبب بذلك في وقوع العديد من البلدان في أزمة حادة.

يُذكر أن بيربوك دعت خلال زيارة للنيجر في منتصف نيسان/أبريل الماضي لمحاربة أزمة الجوع الوشيكة في ضوء النقص الوشيك في الحبوب نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بزياتها المزمعة إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، قالت بيربوك: "عقب الجريمة المروعة في بوتشا مباشرة، ناقشت مع نظيري الأوكراني مسألة زيارتي، أيضا لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص. لقد تأثرت خطط سفري برفض (أوكرانيا) لزيارة الرئيس الألماني. ومن الجيد أنه تم تسوية هذا الأمر الآن".

وأجرى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس. وقالت متحدثة باسم شتاينماير إنه تم خلال المكالمة "إزالة استياءات الماضي".