الرئيس التونسي يتابع مع رئيسة الوزراء سير العمل الحكومي

استعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية في بلاده، فضلا عن مناقشة مجموعة من الأمور الأخرى الخاصة بسير العمل الحكومي خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، لرئاسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان بقصر قرطاج، حيث خُصّص اللقاء لاستعراض جملة من النقاط المتصلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس.

كما استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تطرق إلى مناقشة الوضع الأمني في تونس وإلى ما يجب القيام به للمحافظة على مقدرات الشعب التونسي وخاصة لمواجهة من يسعون إلى التلاعب بقوت التونسيين.