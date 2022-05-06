أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، وذلك بعد اجتماع تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط لمراجعة سياسة الإنتاج، وأنباء عن اعتزام الولايات المتحدة شراء كميات من الخام خلال الخريف المقبل لإعادة تكوين احتياطياتها الطارئة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأكثر من 3% ليتجاوز مستوى 111 دولار للبرميل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 3ر5%. يأتي ذلك في حين نقلت شبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية عن مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية القول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم تلقي عروض لبيع 60 مليون برميل نفط خام في أول خطوة من عملية تستمر لسنوات لتجديد احتياطيات الطوارئ من النفط الخام.

كما ارتفعت الأسعار على خلفية قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط زيادة إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط الخام الروسي خلال ستة أشهر والمكررات النفطية بنهاية العام الحالي، بهدف زيادة الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حربه ضد أوكرانيا بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستهدف العقوبات الأوروبية شركات التأمين الروسية وهو ما سيؤثر سلبا على قدرة روسيا على تصدير نفطها الخام.

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 40% خلال العام الحالي بسبب اضطراب تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس بنسبة 7ر2% إلى 80ر110 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع. وفي لندن ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3% إلى 45ر113 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل.