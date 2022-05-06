قال إعلام تركي معارض، الجمعة، إنّ التضخم السنوي في البلاد قد بلغ في شهر أبريل الماضي 69.97%، ليبلغ مستوى غير مسبوق منذ 20 عامًا.

ونقلت صحيفة زمان (معارِضة) عن معهد الإحصاء التركي TUIK، قوله إنه لوحظ نسبة زيادة في التضخم على أساس شهري تبلغ 7.25٪، فيما بقي معدل التضخم الأساسي فوق 50% في أبريل، وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي السنوي بلغ 52.37%.

وفي يناير ومارس من هذا العام وصل المؤشر إلى 48.69% و61.14% على التوالي.

وكان التضخم في يناير رقما قياسيا لتركيا منذ عام 2002، فيما انخفض التضخم الشهري من 9.19% في مارس إلى 7.67% في أبريل.

ويحافظ البنك المركزي التركي على نسبة التضخم دون تغيير عند 14% هذا العام، فيما أعلن رئيس الهيئة التنظيمية عن توقعاته بأن التضخم في البلاد سيبدأ في الانخفاض بعد شهر مايو الحالي.