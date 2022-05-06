عمرو دياب يختتم جولته الخليجية بحفل كامل العدد في جدة

أحيا الفنان عمرو دياب أمس، بمدينة جدة في السعودية، ثالث وآخر حفلات جولته الخليجية، والتي كانت قد بدأت بحفل في أبوظبي ثم حفل في الكويت، قبل أن تختتم أمس بحفل جدة.

الحفل الذي نفدت جميع تذاكره عقب طرحها بساعات قليلة، حضره آلاف الجمهور التي توافدت قبل انطلاقه بساعات، متفاعلين مع عمرو دياب الذي غنى لهم أحدث أغنياته "هتدلع" والتي طالبوه بتكرار غنائها عدة مرات.

كما حرص الهضبة على تقديم باقة من أشهر أغنياته مثل: رايقة، انت الحظ، يا أنا يالأ، قمرين ، تملي معاك، وياه ، وغيرها من الأغاني التي رددها معه الجمهور طوال الحفل.

يذكر أن عمرو دياب قام خلال أيام العيد بجولة غنائية في منطقة الخليج، بدأت بحفل في أبوظبي ثم حفل الكويت وختمها بحفل جدة.



