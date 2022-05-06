بريطانيا تسجل 12 ألفا و700 إصابة جديدة بكورونا و438 حالة وفاة

سجلت بريطانيا 12 ألفا و700 إصابة بفيروس كورونا، و438 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و280 ألفا و496 إصابة، والوفيات إلى 176 ألفا و626 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 143 مليونا و729 ألفا و265 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.