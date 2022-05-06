إصابة 11 شخصا جراء اصطدام قارب في نهر الدانوب في سلوفاكيا

أصيب 11 شخصا في حادث اصطدام قارب في نهر الدانوب في سلوفاكيا.



وبحسب وزارة النقل في براتيسلافا اليوم الجمعة، اصطدم قارب تنزه بإحدى دعامات جسر سكة حديد بالقرب من بلدة كومارنو. ولحقت أضرار جسيمة بالقارب ولكنه لم يغرق.



واشتبه متحدث باسم الوزارة بأن "مشكلة صحية مفاجئة ألمت بالقبطان " كانت السبب وراء الحادث".



وأوقفت شركة السكك الحديدية الرسمية حركة القطارات فوق الجسر. ولكنها أعلنت ظهر اليوم أن دعامة الجسر لم تتضرر، وبالتالي يمكن استئناف حركة القطارات بدون قيود.



وبحسب الشرطة، القارب مملوك لشركة سياحة سويسرية.