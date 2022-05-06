 بالصور.. رامي جمال يلبى طلب معجبة من ذوى الهمم ويحتفل بخطوبتها على المسرح - بوابة الشروق
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بالصور.. رامي جمال يلبى طلب معجبة من ذوى الهمم ويحتفل بخطوبتها على المسرح

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 3:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 3:48 ص

أحيا المطرب رامي جمال، حفل غنائي مساء أمس، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

ولبي رامي جمال طلب معجبة من ذوي القدرات الخاصة، بالاحتفال بخطوبتها على المسرح.

وقررت الشركة المنظمة للحفل برئاسة أحمد جلال، بوعد "رحمة" أنها ستحضر كل حفلات الشركة خلال الفترة القادمة، في لفتة إنسانية.

وقدم رامي جمال، أثناء الحفل باقة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور، وحرص رامي على خلق أجواء من المرح والبهجة مع كل فاصل غنائي مما زاد من استمتاع الجمهور بأجواء الحفل.

يشار إلى أن رامي قد طرح مؤخرا، أغنية «حكايات جميلة» من ألبومه الجديد «ولسه» على موقع «يوتيوب»، وهي من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

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