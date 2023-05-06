أزمة نفسية وراء مصرع سوداني سقط من الطابق الثالث بالهرم

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع شاب سوداني سقط من عقار بالهرم، إلى أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



وأضافت التحريات أن الشاب أقدم على التخلص من حياته، بالقفز من الطابق الثالث، نتيجة مروره بأزمة نفسية.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب سقط من علو بالهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وجود جثة شاب، سوداني الجنسية مصاب بكسور في أماكن متفرقة من جسده ونزيف داخلي، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.