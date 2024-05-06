قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن مصر قدمت أكثر من 80% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وذكر خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، أن مساعدات دول العالم لم تتجاوز 15% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وشدد على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ سياسيا ومجتمعيا، مؤكدا استمرار مصر في تقديم المساعدات لقطاع غزة قائلا إن «الجميع في مصر يتسابقون لتقديم الدعم لإخوانهم في غزة».

وأكد «عبد القوي» أن هذا الموقف ينبع من مسؤولية مصر التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، لافتا أن مصر تستقبل أيضاً عددًا كبيرًا من المرضى والمصابين من الجانب الفلسطيني لعلاجهم في مستشفياتها.

وأوضح أن مصر تدخل اليوم في المرحلة الثامنة من قوافل المساعدات والتي بدأت في الثامن من أكتوبر بـ 108 قافلة مساعدات، مشيرا إلى إرسال مصر آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.