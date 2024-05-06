 تركيا.. ضبط 3 آلاف و380 قطعة أثرية في إزمير - بوابة الشروق
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تركيا.. ضبط 3 آلاف و380 قطعة أثرية في إزمير

أنقرة - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 1:42 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 1:42 م

ضبطت فرق مكافحة جرائم التهريب بمديرية أمن ولاية إزمير التركية، اليوم الاثنين، 3 آلاف و380 قطعة أثرية في إطار عمليات مداهمة متزامنة، جرت في مناطق بورنوفا وقوناك وأوديميش.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن العملية أسفرت عن ضبط 3 آلاف و36 قطعة نقدية تعود إلى العصور الكلاسيكية والهيلينستية والرومانية والبيزنطية، و339 قطعة أثرية، ومسدسين عتيقين، و3 سيوف عتيقة.

وألقت فرق الأمن، القبض على 5 مشتبهين بهم، وقرر قاضي المحكمة حبس أحدهم على ذمة التحقيق، بينما تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأن الأربعة الآخرين.

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