الصين تحذر من إبحار فرقاطة ألمانية عبر مضيق تايوان

حذرت الصين، ألمانيا من عبور فرقاطة ألمانية مضيق تايوان خلال توجهها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في بكين اليوم الاثنين، إن الصين تحترم دائما الحق في حرية الملاحة لكنها ترفض بشدة أن تستفز أي دولة وتهدد سيادة الصين وأمنها باسم حرية الملاحة، مضيفا أن بلاده تأمل ألا تسبب دول خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ مشكلات للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وتنطلق الفرقاطة الألمانية "بادن-فورتمبرج" وسفينة إمداد غدا الثلاثاء في مهمة تدريبية إلى المحيط الهادئ تستمر عدة أشهر. وستدخل السفينتان المحيط الهادئ عبر قناة بنما ثم تعبران لاحقا بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مؤتمر صحفي مع نظيرها النيوزيلندي وينستون بيترز أول أمس السبت، إن المسار الذي ستسلكه السفن لن يتم الإعلان عنه مسبقا، مؤكدة أن "حق المرور السلمي" ينطبق على مضيق تايوان أيضا.

وقالت: "تنطبق نفس القواعد كما هو الحال في جميع المناطق البحرية المماثلة التي تبحر فيها سفننا والسفن الأخرى".

ويمكن أن تعتبر الصين عبور مضيق تايوان بمثابة استفزاز.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الدولة المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.

ومع ذلك تحافظ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على وجود عسكري في المضيق بين تايوان والصين.

وفي عام 2021، شاركت الفرقاطة الألمانية "بايرن" في مناورات مع الحلفاء في ذلك الوقت، لكنها تجنبت تايوان خلال رحلتها إلى المحيط الهادئ.