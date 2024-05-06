أفغانستان: ترحيل ما يقرب من 1000 مهاجر أفغاني من باكستان

ذكرت وزارة شئون اللاجئين والإعادة إلى الوطن في أفغانستان، أن هناك ما يقرب من ألف مهاجر أفغاني عادوا إلى البلاد بعد أن قامت باكستان بطردهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الاثنين.

وبحسب ما ورد في نشرة إخبارية أصدرتها الوزارة أمس، فقد دخل البلاد 913 مهاجرا أفغانيا من المقيمين في باكستان.

وجاء في النشرة الاخبارية، أن المهاجرين الذين "تم طردهم"، عادوا إلى البلاد في الخامس من مايو الجاري.

ويأتي ذلك بينما كثفت باكستان وإيران مؤخرا عمليات "طرد" المواطنين الأفغان من أراضيهما، حيث يدخل مئات الأفغان (سواء أسر أو أفراد)، إلى البلاد يوميا من خلال المعابر الحدودية المختلفة.

وتشير باكستان وإيران باستمرار، إلى عدم وجود وثائق قانونية للإقامة في بلديهما، باعتباره السبب الرئيسي وراء طرد المهاجرين الأفغان.