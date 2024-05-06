نائب رئيس حماس: تبادل الأسرى والمحتجزين سيتم على 3 مراحل

كشف نائب رئيس حماس بقطاع غزة خليل الحية، بنود الاتفاق مع إسرائيل والذي عرضه الوسطاء المصريون والقطريون على الحركة، أمس الأحد.

وقال خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الاثنين، إن تبادل الأسرى سيتم على 3 مراحل، موضحًا أن الأولى تشمل إطلاق 33 محتجزًا إسرائيليًا من فئة النساء والأطفال دون سن الـ19 عامًا والمجندات وكبار السن فوق الـ50 عامًا والمرضى.

وأشار إلى أن الجانبين سيتفقان على تعريف «المريض» المفرج عنه؛ سواء بالنسبة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أو المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

وذكر أن الحركة ستطلق سراح الأحياء من هذا العدد وستفرج عن جثامين من قُتل بسبب قصف الاحتلال على القطاع الفلسطيني، خلال تلك المرحلة التي اشترطت فيها إسرائيل الإفراج عن 33 محتجزًا.

ولفت إلى أن إسرائيل ستفرج في المقابل عن 30 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال في سجون الاحتلال حسب الأقدم اعتقالًا، وكذلك 30 من المرضى وكبار السن وفقًا لذات المعيار.

وصرح بأن الصفقة تشمل إطلاق سراح 50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل مجندة إسرائيلية في قبضة المقاومة، قائلًا إن الأسرى بينهم 30 من أصحاب المؤبدات، و20 من أصحاب الأحكام العالية.

وأوضح أن عملية التبادل ستجرى ضمن جدول زمني معين، مضيفًا: «خلال اليوم الأول سيتم الإفراج عن 3 محتجزين، وفي كل أسبوع 3 آخرين، وما تبقى في الأسبوع السادس من بقي حيا سيتم الإفراج عنه».

ونوه أن عملية تبادل الأسرى الجنود والرجال المحتجزين في قطاع غزة، ستتم خلال المرحلة الثالثة من الاتفاق عقب الإعلان المباشر عن وقف إطلاق النار أو ما عبر عنه بـ«عودة الهدوء المستدام ووقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم».