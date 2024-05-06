التنمية المحلية تتابع جهود وحدات السكان بـ 3 محافظات لمواجهة القضية السكانية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدة السكان في محافظات القاهرة، وقنا، والبحيرة، لبحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

ففي محافظة القاهرة قامت منسقة سكان حي حلوان الدكتورة إيمان بنداري، بالتنسيق مع كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان بتنظيم ندوة تحت عنوان "القضية السكانية أبعاد ومحاور"، وتضمنت الندوة مفهوم القضية السكانية ورؤية مصر الاستراتيجية ودور وزارة التنمية المحلية لرصد المشكلات السكانية ومهام وحدات السكان وأثرها الإيجابي على الخصائص السكانية، حيث استفاد من الندوة 750 طالبا وطالبة.

وفي محافظة قنا، ترأس حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، في إطار الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية، بحضور رمضان الصغير مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وعدد من روؤساء الوحدات المحلية للمدن، وأكد السكرتير العام خطورة القضية السكانية وأثارها السلبية على معدلات التنمية، وكذلك أهمية التوعية والتجاوب مع برنامج تنظيم الأسرة.

وطالب جميع المؤسسات بالمحافظة بضرورة التضافر من أجل تنفيذ برامج تنظيم الأسرة واستخدام أساليب الإقناع في مجال التوعية ومحو الأمية الإنجابية لدى الرجل والمرأة على حدٍ سواء للعمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة، وخفض معدلات النمو السكاني، موجها بالاستمرار في عمل دورات تثقيفية وقوافل طبية سكانية بجميع قرى ومراكز المحافظة، لاسيما المناطق الأكثر نمواً للسكان.

يأتي ذلك بالتنسيق مع "مديرية الصحة والسكان - التضامن‪ ‬الاجتماعي - الأوقاف - الإعلام - والوحدات المحلية - الشباب‪ ‬والرياضة - المجلس القومي للمرأة - هيئة محو الأمية بقنا – الثقافة"، من خلال التنسيق مع‪ ‬الجمعيات الأهلية.

وخلال الاجتماع استعرض مدير وحدة السكان بالمحافظة الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال التوعية والصحة والتدريب ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التي أطلقته وزارة التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان، كما قدم الحضور مجموعة من المقترحات والحلول التي من شأنها المساهمة في التخفيف من معدلات الزيادة في السكان.

كما قامت وحدة سكان مركز ومدينة فرشوط بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وإيمان أبو الخير مدير عام الأسر المنتجة بعمل دورة تدريبية للخياطة مجانية للفتيات والسيدات بعنوان "فرصتك في حرفتك"، وذلك في إطار اهتمام الدولة للحد من البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، واستفاد منها 24 سيدة.

وفي محافظة البحيرة، وتحت شعار "الخلفة مسئولية.. شارك في التنمية"، نظمت وحدة السكان لمركز ومدينة إيتاي البارود القافلة السكانية بالتعاون مع جامعة دمنهور بقرية القصاصين وأرمانيا، تم خلالها الكشف على 250 حالة.

وفي قطاع الطب البيطري تم الكشف على 1465 حالة، وفي قطاع الكهرباء تم إصلاح وصيانة 150 عامودا وكشافا، وفي قطاع الزراعة تم عمل ندوة تثقيفية زراعية للمزارعين، كما تم توزيع مبيدات زراعية للمزارعين بالقرية، وفي قطاع التموين تم توزيع 100 أنبوبة غاز على أهالي القرية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات.