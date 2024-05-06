بوريل: هناك مجاعة تامة في شمالي غزة وهي تتجه نحو الجنوب

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دعا الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى "وقف إطلاق نار إنساني" فوري في قطاع غزة.

وقال بوريل في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الاثنين، إنه "وفقا للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، سيندي ماكين، فإن السيناريو الذي كان يخشى كثيرا قد أصبح حقيقة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف بوريل أن "هناك مجاعة تامة في شمالي غزة، وهي تتجه نحو الجنوب".

وشدد على "ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم "2728"، ووقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية لأولئك الذين أوشكوا على الموت بسبب الجوع".

وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة بتوفير "الوصول الكامل والآمن والسريع دون أي عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع".

كما أدان بوريل إطلاق حركتي حماس والجهاد الإسلامي صواريخ على منطقة كرم أبو سالم.

ومساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من ضباطه، جراء قصف لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهدف تجمعا لقوات الاحتلال بمنطقة كرم أبو سالم الحدودية مع قطاع غزة.