قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة أمس، يهدف لوضع خطة تطوير متكاملة؛ من أجل تذليل الإجراءات المتعلقة بدخول السائح، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن «الحصول على التأشيرة في المطارات يوفر على السائحين جهدًا كبيرًا ووقتًا»، موضحًا أن الحكومة تعمل كذلك على إطلاق منصة إلكترونية لإصدار التأشيرات.

وذكر أن «إجراءات إصدار التأشيرة في المطار كانت تستغرق بعض الوقت الذي يمثل عبئًا على السائح»، مضيفًا: «هدف اجتماع أمس، هو تطبيق إجراء ميسر ومميكن من خلال إصدار تأشيرة سريعة عبر تطبيق هاتفي أو نقاط الخدمة الذاتية داخل المطار».

وأكد متحدث مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحسين وتطوير تجربة السائح خلال زيارته لمصر، خاصة أثناء دخوله وخروجه من المطارات.

وتطرق بالحديث إلى ملف الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة المطارات، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدني تعمل على الملف، من خلال ما تم التعاقد عليه مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وأوضح أنه جارٍ عمل دراسة لطرح المطارات، من قبل مؤسسة التمويل، حتى تتمكن الشركات الدولية المتخصصة من تطوير المطارات وأسلوب إدارتها وتشغيلها، وهو ما يصب في تحسين تجربة السائح.



وأشار إلى أن الدراسة ستحدد أسلوب طرح المطارات وتوقيتاتها، مضيفًا: «الطرح سيكون على عدة مراحل، نطرح كل المطارات – ماعدا مطار القاهرة الدولي الذي سيكون له طرح خاص - لكن بصفة عامة توجه الدولة هو الشراكة مع القطاع الخاص».