إقبال جماهيري على عروض المهرجان الكاثوليكي

خالد الصاوى: لو لم أشارك فى فيلم «ليه تعيشها لوحدك» كنت سأندم باقى عمرى



صناع فيلم «رفعت عينى للسماء»: تعرضنا للتنمر وقت التصوير وتغيرت نظرة الناس بعد عرضه فى مهرجان كان

شهد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ73، إقبالا كبيرا من الجمهور على عروض الأفلام وخاصة التى عرضت فى الليالى الأولى ومنها «ليه تعيشها لوحدك»، و«رفعت عينى للسماء»، وعقب العروض أقيمت ندوة حوارية لصناع الافلام للكشف عن كواليس تجاربهم، ومنح الجمهور فرصة للتحاور معهم خلال فعاليات المهرجان.

فى ندوة فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، حرص أبطاله على الحضور، أبرزهم خالد الصاوى، وشريف منير، ومحمد رضوان.

وقال الفنان خالد الصاوى: إن قصة فيلم «ليه تعيشها لوحدك» لم تعجبه فى البداية، واعتذرت عنه مرتين، ولكن عندما جلس مع صناع العمل وشرحوا له فكرة الفيلم اقتنع، وقرر تقديمه.

وأضاف أن الفيلم ملىء بالمشاعر المرهقة لكننى كنت سأندم باقى عمرى لو لم أقدمه، مشيرًا إلى أن عرض الفيلم بالمركز الكاثوليكى شىء أسعدنى أكثر، مشيرًا إلى أنه حرص على الحضور بـ«عكاز» بالرغم من إصابته فى القدم.

وعن تأثير الفن على حياته الشخصية، قال «الصاوى» متأثرًا «أنا خادم الفن، الفن عمل خالد الصاوى ومن غيره كنت هبقى مشَّرد وبلا هدف، لم أكن شاطر فى المدرسة ولم أحبها، لم أحب شىء بإخلاص سوى الفن، عايز تقتلنى أمنعنى من الفن».

وقال الفنان شريف منير: إنه سعيد للغاية عند مشاهدة عرض فيلم له فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما لأنه مهرجان عريق، موجهًا الشكر لكل الجمهور الذى حرص على مشاهدة الفيلم.

وأضاف «منير»، أن المخرج حسام الجوهرى عندما عرض عليه الدور كان متخوفًا بعض الشىء، لكن عندما جلس معه وتكلم عن الدور شعر بهدوء، كما أنه تشجع للفيلم بسبب وجود خالد الصاوى وقد ولدت بينهما كيمياء كبيرة.

وأوضح شريف منير، أن المجتمع يمكن أن يرى علاقته فى الفيلم مع سلمى أبو ضيف خيانة لشخصية خالد الصاوى، لكن المشاعر والحب ليس لها كبير، وما أزعجه فى الفيلم أنه لم يرَ دعاية بحجم المجهود الذى بذله فريق العمل، لكن بعد عرض الفيلم على المنصات عوض إحساسه بعض الشىء أن الفيلم لم يحقق مشاهدات، ليصبح الأعلى مشاهدة على المنصة التى عرض عليها.

وقال الفنان محمد رضوان إنه تمسَّك بدوره فى فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، بسبب مشهد واحد، وهو مشهد حديثه مع الكلب.

وأكد محمد رضوان، أنه ليس له علاقة بالكلاب على الإطلاق، وشركة الإنتاج أحضرت له كلب لمدة شهر لكى يتدرب على التعامل معه، مشيرًا إلى أنه لا يحب الاقتراب من الكلاب بسبب تعرضه للإصابة من كلب فى طفولته.

وأضاف رضوان أن شخصيته فى الفيلم كان بها جوانب إنسانية عديدة، وقصته جيدة وتشير إلى أن الذى يحب شىء لابد أن يصر عليها حتى ينجح.

وقيمت ندوة لفيلم «رفعت عينى للسماء»، ضمن فعاليات المهرجان بحضور صناعه، وقال المخرج أيمن الأمير: إن فكرة فيلم «رفعت عينى للسماء» تقوم على الاختلاف باختيار بطلة العمل لدراسة المسرح خاصة مع رغبة الكثيرين فى دراسة الطب والهندسة، موضحًا أن هذا الأمر يعود لنشأته، فهو فى بدايته كان يريد أن يجمع بين عمله كطبيب ومخرج أفلام، لكنه تخلى عن الطب واستمر فى عمله بالإخراج السينمائى.

وأكد أيمن الأمير، أن نشأته فى الصعيد والجنوب هى التى دفعته إلى تقديم فكرة الفيلم وأن المخرجة ندى رياض اقترحت عليه مشاهدة فرقة شارع سينمائية بإحدى قرى الصعيد، موضحًا أن هذا الأمر زاد من شغفه وحماسه للفيلم، كما أن نجاح الفيلم يرجع إلى تصويره فى الصعيد.

وقالت الفنانة ماجدة مسعود بطلة الفيلم: إنها كانت تجد معاناة فى تحقيق هدفها لدراسة المسرح، وأن هدفها الأساسى أن يكون الفن هو وظيفتها ورحلتها فى الحياة، مشيرة إلى أنها ترغب فى الخطوات القادمة أن تشهد مشاركتها فى أعمال سينمائية رغبة منها فى اكتشاف السينما بشكل أكبر.

وكشفت الفنانة هايدى سامح، أنهم واجهوا الكثير من الانتقادات والتنمر فى بداية تصوير العمل فى القرية، مشيرة إلى أن الأهالى كانوا يتنمرون عليهم، ولكن تغيرت النظرة بعد الصدى الذى حققه الفيلم مع عرضه فى مهرجان كان السينمائى.