حماس تستنكر تصريحات ترامب وتحث الإدارة الأمريكية على تصحيح موقفها

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اتّهم فيها حركة حماس بالسيطرة على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ما هي إلا «ترديد مستغرَب لأكاذيب حكومة نتنياهو»، التي تسعى لتبرير جريمة التجويع الممنهج التي تمارسها بحق المدنيين الأبرياء.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن «هذه الاتهامات تتناقض بوضوح مع تقارير الأمم المتحدة، وشهادات المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، وكل الشواهد الميدانية، في الوقت الذي تنسجم فيه مع سياسات الاحتلال الذي يستخدم التجويع كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الإنسانية».

وأضافت: «ليس كافياً أن يطلب ترامب من نتنياهو (إرسال بعض الطعام)، فالمطلوب موقفٌ مسئول يحترم القانون الإنساني الدولي، ويطالب بفتحٍ فوري للمعابر، وضمان تدفّق المساعدات والإغاثة، ووقف استخدام الغذاء كسلاح للابتزاز والضغط في المعركة».

وحثّت الإدارة الأمريكية على تصحيح موقفها، والتوقف عن توفير الغطاء لجريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة، والضغط عليه لوقف عدوانه، وفتح المعابر المغلقة منذ أكثر من شهرين أمام دخول جميع المواد الأساسية المنقذة للحياة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة «ستساعد أهالي غزة في الحصول على بعض الطعام»، مع اقتراب الحصار الإسرائيلي الشامل على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني من شهره الثالث.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «سنساعد أهالي غزة في الحصول على بعض الطعام، الناس يتضورون جوعًا».

وتابع: «الكثير من الناس يجعلون الوضع سيئًا للغاية، وحماس تجعل الأمر مستحيلًا لأنها تأخذ كل ما يُدخل، لكننا سنساعد أهالي غزة لأنهم يُعاملون معاملة سيئة للغاية من حماس».

وتتهم حركة حماس حكومة الاحتلال الإسرائيلية باستخدام سياسة «التجويع كسلاح حرب» ضد سكان قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار ووقف ما وصفته بـ«الجريمة المنظمة» بحق المدنيين.

وترفض الحركة أي مقترحات للتهدئة لا تشمل وقفا تاما للحرب، كما تعتبر أن سلاحها «خط أحمر».



