كشف محسن المعادي، موقف وكيل أعماله يحيى عطية الله، لاعب الأهلي، من الاستمرار أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وقال محسن المعادي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "يحيى عطية الله من الممكن أن يعود من الإصابة بعد أسبوع من الآن وهذا وفقا لحديث طبيب الفريق، ولا يوجد فيها أي أزمات".

وأضاف: "هل الأهلي سيفعل بند الشراء؟ لا يوجد أي جديد في ذلك الملف، هناك فرق أخرى تستفسر عن يحيى عطية الله وعن موقفه مع الأهلي، وحتى الآن هو ملتزم بعقده مع الأهلي وأخر الموسم سيكون القرار في يد مجلس الإدارة".

وواصل: "عقد يحيى عطية الله مع الأهلي ينتهي مع نهاية كأس العالم للأندية 2025، وليس لدي معلومة بأنه إذا كان سيتم إدراج اسمه في قائمة الفريق بالمونديال أم لا".

وتابع: "هناك أندية من خارج مصر استفسرت عن يحيى عطية الله وهي أندية من الوطن العربي، ولكن ليست عروض رسمية هي عبارة عن استفسارات فقط".

وواصل: "الأهلي ليس ملزما باخطارنا بتفعيل بند الشراء من عدمه، وهو يحصل على مستحقاته حتى آخر يوم وإذا انتهى عقده ولم يجدد عقده سيكون حرا وحتى الآن تركيزه مع الفريق".

وأنهى: "الأهلي فريق كبير وأي لاعب عربي يتمنى الاستمرار مع الأهلي، فريق الألقاب والبطولات ويحيى نفسه عُرض عليه عرض كبير من فريق روسي قبل انضمامه للأهلي ورغم ذلك فضل التواجد مع الأهلي، وهو يفضل الاستمرار بالتأكيد".