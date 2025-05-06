المصري يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب النادي المصري البورسعيدي بمعاقبة جماهير الأهلي بسبب السباب الجماعي قبل المباراة التي ستقام بينهما في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع المصري على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأرسل المصري خطابا رسميا لرابطة الأندية المصرية المحترفة، للمطالبة بتطبيق عقوبة على جماهير الأهلي، بداعي توجيه سباب جماعي ضد النادي البورسعيدي.

وطلب المصري بضرورة تطبيق اللائحة على جماهير الأهلي، بداعي وجود "تجاوزات لفظية وسباب الجماعي وهتافات من جماهير الأهلي ضد المصري ومدينة بورسعيد خلال مباراة حرس الحدود"، بحسب ما ذكره النادي البورسعيدي.

وأوضح النادي المصري أنه "ينتظر قرار رابطة الأندية بتطبيق اللائحة على جماهير الأهلي، بحرمان النادي الأحمر من مشجعيه لمباراتين على الأقل"، وهي نفس العقوبة التي تم توقيعها على الزمالك بداعي ارتكاب نفس المخالفة في الجولة السابقة.