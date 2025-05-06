ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص في الجيزة

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ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات القبض على شخص يدير كيانا تعليميا "بدون ترخيص" في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إنشاء وإدارة شخص كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة الدقى بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدة مجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول) وعُثر بداخل الكيان على (استمارات تسجيل،شهادات وهمية منسوبة للكيان، أكلاشيه) وبمواجهته؛ اعترف بأنه المدير المسئول، و إرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.