مبعوث الرئيس الأمريكي: نأمل عقد صفقة لإطلاق سراح الرهائن قبل أو خلال زيارة ترامب للمنطقة

عبر ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، عن أمله في إحراز تقدم في جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل أو أثناء الزيارة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة.

وقال في تصريحات لموقع «أكسيوس» الأمريكي: «آمل وجود تقدم في جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل أو أثناء زيارة ترمب للمنطقة»، مضيفا: «أتحدث مع مصر وقطر وإسرائيل كل يوم تقريبا وآمل أن نحقق تقدما».

وأشار إلى أن الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريدان استعادة الرهائن، موضحا أن الجهود تجري بشكل منسق.

ورأى أن «إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها»، مؤكدا دعم الرئيس ترامب لإسرائيل.

كما اعتبر أنه «من المهم استعادة الرهائن؛ ولكن «يجب على حماس أيضا نزع سلاحها».

وفيما يتعلق بإيران، وصف المحادثات الجارية بأنها «إيجابية ويتم إحراز بعض التقدم فيها»، معربا عن أمله في أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب يرغب في حل المسألة «دبلوماسيا إن أمكن»، من خلال المحادثات، لافتا إلى إمكانية عدم انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران؛ بسبب زيارة ترامب للمنطقة.