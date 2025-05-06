ترامب يعد بإعلان مهم للغاية بشأن الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

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وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بـ"إعلان مهم للغاية" قبل رحلته إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وقال ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض، إن الإعلان سيكون "أكبر ما يمكن" وسيكون "إيجابيا للغاية".

ومن المقرر أن يزور ترامب السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال ترامب: "سيكون أحد أهم الإعلانات التي صدرت منذ سنوات عديدة حول موضوع معين، موضوع مهم للغاية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الإعلان سيصدر يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.

من جانبه، قال كارني مازحا "سأكون في حالة ترقب" للإعلان.