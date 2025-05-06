الكرملين: بوتين ونظيره الإيراني يبحثان المحادثات النووية بين طهران وواشنطن

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين أعرب خلال الاتصال، عن خالص تعازيه للرئيس الإيراني، بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء «الشهيد رجائي».

بدوره، قدّم الرئيس الإيراني شكره لروسيا، على المساعدة التي قدمتها في مواجهة تداعيات انفجار الميناء، كما قدم بزشكيان تهانيه لبوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأفاد الكرملين بأن الرئيسين بحثا أبرز الملفات الدولية، بما فيها المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقشا تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعي النقل والطاقة.