السيسي يهنئ فريدريش ميرز بانتخابه مستشارا لألمانيا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى فريدريش ميرز بمناسبة انتخابه مستشارًا فيدراليًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى العمل المشترك مع المستشار الألماني الجديد من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر وألمانيا، ودفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الرئيس السيسي كذلك أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار والأمن الإقليميين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات دقيقة ومتسارعة.