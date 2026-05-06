روبيو: أمريكا والصين تعتقدان أن الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان من مصلحتهما

ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة والصين تنظران إلى الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان بأنه من مصلحتهما، فيما يستعد زعيما الدولتين إلى الاجتماع الأسبوع المقبل ومن المرجح أن تكون قضية تايوان على جدول الأعمال.

يأتي ذلك في تصريحات أدلى بها روبيو حول مسألة تايوان في الاجتماع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عندما تم سؤاله عما إذا كان ترامب يعتزم الضغط على بكين بشأن سياستها حول تايوان خلال زيارته إلى الصين، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

وقال روبيو، "أنا متأكد من أن تايوان ستكون موضوع نقاش، فهي كذلك دائما"، مضيفا أن واشنطن وبكين تتفهمان موقفي بعضها البعض حول قضية تايوان.

وتابع روبيو، "أعتقد أن كلتا الدولتين تتفهمان أنه ليس من مصلحة أي منهما رؤية أي شيء يزعزع الاستقرار في هذا الجزء من العالم".