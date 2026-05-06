وزير الإعلام اللبناني: دماء شهداء الصحافة لن تذهب سدى

تعهّد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بمواصلة العمل لحماية الإعلاميين والدفاع عن حريتهم وكرامتهم، ومتابعة الجهود الدبلوماسية والقانونية لمنع تكرار الاعتداءات عليهم وإنصاف قضاياهم المحقة.

أكد مرقص، في بيان بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، أن السادس من مايو يشكل محطة وطنية لاستذكار الصحفيين الذين “دفعوا حياتهم ثمناً للكلمة الحرّة وللحقيقة التي آمنوا بها ولم يساوموا عليها”، معتبرًا أن شهداء الصحافة “هم ضمير الوطن وصوته الحي”.

وأشار مرقص إلى أن الصحفيين الشهداء واجهوا “القمع والتهديد والعدوان”، وتمسكوا بحق الناس في المعرفة وبحق لبنان “في أن يُروى كما هو، لا كما يُراد له أن يكون”.

وشدد وزير الإعلام على أن دماء شهداء الصحافة “لن تذهب سدى”، مؤكداً استمرار رسالتهم في كل صحفي يلتزم الحقيقة والمهنية ويرفض الخضوع، بعيداً عن الإثارة وخطاب الفتنة والكراهية.

ويُصادف يوم 6 مايو من كل عام ذكرى شهداء الصحافة فى لبنان.