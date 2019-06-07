غسان سلامة: أي حل سياسي في ليبيا يجب أن يرتبط بتوزيع ثروات البلاد

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة "إن أي حل سياسي في ليبيا يجب أن يرتبط بتوزيع ثروات البلاد، ونؤكد على أن الأمم المتحدة لا ترغب بالتدخل في شئون الليبيين، ويتعين وجود رقابة دولية على موارد البلاد".

وأضاف المبعوث الأممي، في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس، إن التدخل الخارجي سمة النزاعات الداخلية في الدول العربية، وليبيا ضحية تدخل خارجي، بعض الدول تؤكد دعمها لأطراف ليبية في العلن بينما تدعم أخرى في السر، وبعض الأطراف ترسل أسلحة رغم حظر توريدها إلى ليبيا".

وقال "إن مجلس الأمن الدولي عاجز عن وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وهناك دول تخرق الحظر المفروض، حان الوقت كي تجتمع الدول الكبرى وتعبر عن إرادتها في قرار موحد لوقف الحرب في ليبيا".

وأشاد سلامة بالدور الروسي، وقال إن موسكو تتحمل مسؤولية كبيرة في دفع مجلس الأمن للتحرك بشأن ليبيا.