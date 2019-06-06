وصول فريق أرميني متخصص في إزالة الألغام والمساعدات الطبية إلى سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع فى أرمينيا، وصول فريق جديد من خبراءها في مجال إزالة الألغام وتقديم المساعدات الطبية إلى سوريا.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية قوله "إن الفريق الجديد سوف يتولى إزالة الألغام طبقا للمعايير الدولية المطبقة بهذا الصدد، حيث من المنتظر أن يقدم أيضا المساعدات الطبية إلى سكان مدينة إدلب - شمال سوريا - التى ستكون مقرا لإقامته داخل سوريا".

تجدر الإشارة إلى وجود نحو 110 آلاف من ذوى الأصول الأرمينية فى مدينة إدلب يمثلون واحدة من أكبر الجاليات الأرمينية بالخارج.

وكان أحد أعضاء الفريق الأرمني السابق قد فقد ساقه بسبب انفجار لغم أرضي بسوريا.