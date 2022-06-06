وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يطلقان مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات إطلاق مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat" بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية "SECO".

وجاءت تلك الانطلاقة خلال مؤتمر نظمه البرنامج، بأحد الفنادق بمدينة رأس البر، بحضور سفيرة سويسرا بالقاهرة، إيفون باومن وميخال هراري مدير البرامج بالسفارة السويسرية، وعمرو لاشين مدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، دينا داوود بفريق عمل المكتب الرئيسى بالبرنامج، وإسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات الخدمية.

وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع يُعد جزء من اهتمام الحكومة والدولة المصرية لحوكمة وتحسين منظومة العمران وتحقيق عملية التنمية الشاملة والمتكاملة عمرانياً وبما يتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوطين أهدافها على المستوى المحلي.



وأكد أن الدولة المصرية نجحت في صناعة نهضة تنموية عمرانية شاملة خلال السنوات الأخيرة من خلال بذل جهود حثيثة في ضوء استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية ، مضيفاً أن تلك الاستراتيجية ارتكزت على محورين أساسيين وهما إعادة الاعتبار لمناطق العمران البشري لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وأكثر استجابة لعناصر الاستدامة والمرونة، من خلال رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية وتحقيق شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التكامل والشراكات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المحور الثاني خاص بإعادة حوكمة وتحسين منظومة العمران والتي تمثلت في إصدار العديد من القوانين والمشروعات والمبادرات التي تأتي كل يوم بثمارها وتبهر المجتمع الدولي بحجم ما تحققه الحكومة المصرية من إنجازات والذي تجلي في اختيار مبادرة حياة كريمة كأحد أهم وأفضل المبادرات الرائدة في مجال التنمية من قبل الأمم المتحدة وكأحد أهم المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



وتابع أن أبرز ما حققته الحكومة من إنجازات بمحافظة دمياط هي "مدينة الأثاث الجديدة" بدمياط والتي تُعد أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر وأهم المشروعات القومية الكبرى لما لها من أهداف محلية وإقليمية وقومية ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية من خلال تنمية القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث، مضيفاً أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وكذا توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين".

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة نجحت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنظيم عدد من المؤتمرات الهامة لدعم مجهودات التنمية الحضرية المستدامة وأهمها من خلال نجاح يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر خلال عام 2021، وهو الحدث الذي مهد بنجاحه التنظيمي والموضوعي لفوز ملف مصر بعد ذلك باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي خلال عام 2024، وتُعد هذه الاستضافة هي المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في استضافة دولة أفريقية منذ أكثر من عشرين عاما.

وأشار إلى أن الأهمية البالغة لهذا المشروع تنبع في تحسين الوصول إلى خدمات وفرص اجتماعية اقتصادية أفضل للمجتمعات الحضرية الأكثر احتياجاً بالمدن المختارة، من خلال دعم الإدارة المحلية على مستوى المدن وبناء قدرات موظفيها للقيام بالتحليلات الحضرية المكانية والتخطيط الكفء للاستثمار في تطوير البنية التحتية الحضرية لصياغة رؤية إستراتيجية طويلة الأجل لتطوير هذه المناطق، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في عملية التنمية الحضرية ، لافتا الي محافظة دمياط تحظي بهذا البرنامج التنموي ضمن واحدة من ثلاث مناطق يتم تنفيذ المشروع بهم على مستوي العالم وهم الأردن والكاميرون ومصر.



وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة ستبذل كل الجهد لدعم المشروع والعمل المشترك بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية لتنفيذ المشروعات المختلفة وخدمة المواطنين بمحافظة دمياط والتي تعد أحد أهم المحافظات وأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري.

وخلال كلمة ألقتها بالمؤتمر، رحبت الدكتورة منال عوض بوزير التنمية المحلية، مؤكدة أن دمياط شهدت مشروعات تنموية تخدم قطاعات مختلفة، جاء أهمها مدينة دمياط للأثاث، إلى جانب ما تشهده قرى مركز كفر سعد من انطلاقة نحو أفق جديد وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفتت إلى تنفيذ مشروع قومى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وصناعة اللحوم المجزر الآلي والمحجر البيطري، وفيما يخص المشروع، مشيرة إلى دماج اللاجئين بصورة اكبر فى المجتمع، إلى جانب دعم الامتداد الحضري، والذي سيساهم فى تعزيز جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ وتحقيق التنمية العمرانية باعتبارها السبيل الأمثل لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامته، مشيدة بما يستهدفه المشروع للتعامل الأفضل مع المناطق وتحسين الوصول إلى الخدمات، وأيضا بناء قدرات الوحدات المحلية للقيام بالتحليل والتخطيط ووضع الرؤى المناسبة.

ومن جانبها، أعربت سفيرة سويسرا بالقاهرة عن سعادتها لمشاركتها بتلك الفعالية، مشيدة بما شاهدته من مشروعات متنوعة انطلقت على أرض المحافظة سواء البنية الأساسية وتطوير الادارة المحلية والاهتمام بالمرأة والشباب والأطفال، مشيرة الي أن محافظة دمياط تُعد من المحافظات الواعدة التى تتميز بمقومات فريدة.

وأكدت أن تلك المشروعات عكست حرص الدولة على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير خدمات تليق بالمواطن المصري، كما ثمنت سفيرة سويسرا بجهود محافظ دمياط لتوفير مساحات ترفيهية للأهالي وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، كما توجهت باومن بالشكر الى وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط على انطلاق الشراكة للتعاون فى تنفيذ مشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية فى المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا والذى يحقق ادماج اللاجئين والنازحين من الدول المختلفة.