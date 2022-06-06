كليتان جديدتان تنضمان لجامعة الأقصر في العام الدراسي المقبل

قال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إن أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية، بمقر الجامعة الجديد بمدينة طيبة، وصلت لنسبة تنفيذ بلغت 95٪، لينضما إلى باقي كليات الجامعة ويستقبلا الطلاب خلال العام الجديد.

وأوضح عزوز، ل"الشروق" أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة المتمثلة في أعمال تنفيذ الملاعب متعددة الأغراض، والموقع العام بالكليتين، بعدما تم الانتهاء من تجهيز أنظمة إطفاء الحريق على أفضل مستوى من الجودة.

وأشار عزوز إلى أن كلية العلوم تضم عدة معامل منها الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان، وتضم كافيتريا، ملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بينما تضم كلية التربية والتي تتكون من 3 طوابق؛ معملا للكيمياء العضوية، وآخر للكيمياء غير العضوية، بجانب قاعات التدريس، مكاتب إدارية، معمل الحاسب الآلي، مكتبة، وغرفة طبيب.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد وافق على إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة، مؤكدا أن الموافقة جاءت بعد الانتهاء أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقا لمواصفات الجودة المعتمدة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر أنه يتم تجهيز كليات الجامعة على أعلى مستوى من الكفاءة بما يخدم العملية التعليمية، ويوفر المناخ الملائم لطلابها.