محلل: الفنانون الإيرانيون في المنفي يجدون وسيلة مبتكرة للاحتجاج على الأوضاع ببلادهم

يواجه الحاضرون في منتدى أوسلو للحرية، وهو تجمع سنوي للنشطاء والمعارضين السياسيين، التحدي المتمثل في جعل العالم يبدى اهتماماُ بالطغاة الذين يحكمون لفترات طويلة.

ويرى المحلل الأمريكي الهندي الأصل بوبي جوش، أن مرور عقود من الزمن يجعل جذب الاهتمام الدولي بمحنة الكوبيين أو الزيمبابويين أكثر صعوبة، ومازال هذا الأمر أكثر صعوبة لأن أسبابا أحدث مثل مأساة الويغور في إقليم شينجيانج غربي الصين تستوجب الإعراب عن قلقنا الجماعي.

ويمنح المنتدي جائزة فاكلاف هافيل للمعارضة الخلاقة لأولئك الذين يضفون إبداعا وخيالا على ممارسة انشطتهم لجذب أنظار العالم إلى قضاياهم.

وكان من بين الفائزين السابقين، الفنان الصيني المعارض أي ويوي، والفنانة الكوميدية الإندونيسية ساكديا معروف، وفنان الهيب هوب ايمانويل جال من جنوب السودان.

وإذا كان قد يتم استخدام الفن والكوميديا والموسيقى منذ فترة طويلة في قضايا سياسية، فإن أحد المشاريع الفائزة بالجائزة هذا العام يقدم شيئا مختلفا: "ألا وهو استخدام سيارة لخدمة هذه القضايا".

وحول مشروع "بايكان آرت كار"، سيارة صالون إيرانية الصنع كان شاه إيران رضا بهلوي قد منحها للديكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو ، إلى وسيلة لممارسة النشاط السياسي ضد حكام إيران.

وتتمثل الفكرة في استخدام السيارة كلوحة رسم يستطيع الفنانون الإيرانيون من خلالها الاحتجاج على عمليات النهب من جانب النظام في طهران.

والفنان الأول الذي استخدم هذه الوسيلة هو على رضا شوجايان، وهو فنان إيراني المولد ومقيم في باريس اختار أن يلفت الانتباه لمحنة مجتمع( الميم زائد ) في إيران وهم السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، وتشير "زائد" إلى الهويات الجنسية الأخرى.

ورسم شوجايان مستخدما خلفية صفراء صورا لعلى فاضلي مونفرد، وهو رجل 20عاما، من منطقة الأهواز جنوب غربي إيران، ترددت مزاعم بأن أقاربه قاموا في العام الماضي بقطع رأسه لأنه مثلي الجنس.

ويُذكر بالملحمة الفارسية من القرن العاشر والمعروفة باسم شاهنامه، وقال الفنان شوجايان إن إحدى قصص هذه الملحمة، وهى مأساة روستم وسوهراب، والتي قتل فيها أب ابنه، كانت بمثابة إلهام له بصفة خاصة.

ومن المعروف أن المجموعات الليبرالية والمحافظة للنظام الديني الحاكم في إيران تدافع عن الأعراف والقوانين.

وأعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في تصريح شهير أنه ليس هناك مثليون جنسيا في إيران، وبرر وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف إعدام مثلي الجنس بأنه يأتي تطبيقا "للمبادئ الأخلاقية" للمجتمع الإيراني.

وقالت هيفا فيزي، المديرة التنفيذية لمشروع "بايكان آرت كار"، إن المشروع يبحث الآن عن فنان ثان لاستخدام السيارة كجدارية لقضية أخرى.

وأضافت "يمكنهم أن يقرروا قضية معينة طالما أنها مرتبطة بإيران، ويمكن أن تكون هذه القضية عن حقوق المرأة والمخاوف البيئية أو أي شيء آخر".

ويدير مشروع" بايكان ارت كار"، وهو غير ربحي مقره ولاية فلوريدا الأمريكية، مارك والاس الذي كان دبلوماسيا بالأمم المتحدة إبان حكم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الأبن.

ويترأس والاس أيضا مجموعة "متحدون ضد إيران النووية"، التي تنتهج وسائل ضغط أكثر تقليدية، حيث تحث صناع السياسة في واشنطن على عدم تقديم تنازلات لطهران والضغط على الشركات لوقف تعاملاتها مع إيران.

ويرى جوش في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع" بايكان آرت كار" في الواقع يعد بمثابة اعتراف بأن الجهود التقليدية ليست كافية لإبقاء قضية الحرية في إيران حية في أذهان الشعب هناك.

ويخاطب المشروع بالتأكيد الإيرانيين في الشتات الذين تعد السيارة بايكان، والتي تعني السهم باللغة الفارسية، رمزا وطنيا بالنسبة لهم.

وقدم الشاه السيارة كهدية لنظيره الطاغية تشاوشيسكو في عام 1974عندما كاننت الدول النامية تفتخر بصفة خاصة بتصنيع السيارات.

وكانت السيارة لاتزال صالحة للاستخدام عندما تم الإطاحة بتشاوشيسكو في عام ،1989،وتم عرضها مرتين للبيع في مزاد قبل أن يقتنيها مشروع "بايكان ارت كار".

ومنذ إعادة استخدامها كجدارية متنقلة، تم عرض السيارة في الولايات المتحدة وكندا وفي أوروبا.

وقالت فيزي إنه على الرغم من أن المجموعات الإيرانية في الشتات كانت في البداية متشككة في استخدام السيارة للترويج لحقوق مجتمع "الميم زائد"، فإنها تأتي لرؤيتها وأن معظمها توافق على أن استخدامها كوسيلة احتجاج تعد فكرة مبتكرة وطريقة جيدة لجذب الانتباه لأوضاع الشعب في إيران".

واختتم جوش تقريره بالقول إن هذه السيارة قامت خلال منتدى أسلو للحريات بعمل أفضل كثيرا من جمع متنافر للمعارضين الإيرانيين المقيمين في أوسلو، الذين يتجمعون على نحو منتظم أمام البرلمان النرويجي لترديد شعارات تدعو إلى سقوط النظام في طهران ، ما يشير إلى أنه ليس لديهم فكرة عن المعارضة الخلاقة.