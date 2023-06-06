تقرير: بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد خضوعه لفحص طبي

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أفاد تقرير إعلامي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ووسائل إعلام أخرى، بأن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول قد غادر مستشفى "جيميلي" التي كان وصل إليها في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء فحوص طبية.

ولم ترد معلومات رسمية من الفاتيكان عن الحالة الصحيفة للبابا البالغ من العمر 86 عاما.

وكان جرى نقل البابا إلى المستشفى، حيث بقي هناك عدة أيام في نهاية مارس الماضي بسبب التهاب الشعب الهوائية. وعاد البابا إلى الفاتيكان في وقت مناسب للاحتفال بأسبوع الآلام وعطلة عيد الفصح.

وفي نهاية شهر مايو الماضي، اضطر البابا إلى إلغاء المواعيد والمقابلات المقررة له ليوم واحد نتيجة إصابته بالحمى.