القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في عابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في عابدين.



بدأت الواقعة عندما نجحت قوة من قسم شرطة عابدين في ضبط شخصين حال قيامهما بالشروع فى سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم، وتم التوصل لمالكها أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.



وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية، وأقرا بسرقة دراجة نارية أخرى، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية لدى عميلهما "سيئ النية" أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه"، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.