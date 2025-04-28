مندوبة مصر أمام العدل الدولية: أهالي غزة يتم تخييرهم بين البقاء تحت القنابل والتجويع أو ترك أراضيهم

قالت جاسمين موسى مندوبة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن مصر تريد إرغام إسرائيل على الالتزام بكل الالتزامات التي وقعت بنفسها عليها.

وأضافت في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لحصار إسرائيلي وحرمان من إدخال الغذاء والدواء.

وأوضحت أنه يتم حاليًّا وصف غزة بأنها السجن الأكبر في العالم، في ظل انتهاكات إنسانية صارخة للقانون الدولي يتم ارتكابها بجانب عقاب جماعي ضد الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن خطر المجاعة في قطاع غزة يدخل الأسبوع الثامن في ظل حالة فقر مدقع، مؤكدة أن هناك استئنافًا ممنهجًا للأطقم العالمة في المجال الإنساني وكذلك استهداف مخيمات اللاجئين وقوافل العمل الإنساني.

ونوهت بأن إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدة أن أهالي القطاع يعانون من كابوس، وأن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب، وتستخدم كل الأساليب غير القانونية كأسلحة حرب.

وأفادت بأن إسرائيل أقرت باستخدام التجويع وأي وسيلة كانت من أجل إجبار سكان قطاع غزة على التهجير، موضحة أنه منذ ديسمبر 2023 أكدت الأمم المتحدة أن هناك خطرًا لانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل.

ولفتت إلى أن الفلسطينيين يتم تخييرهم بين البقاء بغزة تحت القنابل وخطر التجويع والمجاعة أو ترك أراضيهم، موضحة أن كل هذه الأمور تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.

ووفقا لأجندة المحكمة، تعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.