توقفت منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الاثنين، بعد انقطاع واسع النطاق للكهرباء في العاصمة الإسبانية مما أجبر المصنف 15 جريجور ديميتروف ومنافسه البريطاني ياكوب فيرنلي على مغادرة الملعب مع إطفاء لوحات النتائج وانقطاع الكهرباء عن الكاميرات العلوية.

وتوقفت مباراة دور 32 التي أقيمت على ملعب مانولو سانتانا والتي كان ديميتروف متقدما فيها على فيرنلي بنتيجة 6-4 و5-4 بسبب اقتراب كاميرا معلقة كثيرا من أرض الملعب، بحسب وكالة رويترز.

وتوقفت مقابلة أجريت بعد المباراة التي أقيمت على ملعب أرانتشا سانشيز مع المصنفة الرابعة كوكو جوف التي تغلبت على بليندا بنتشيتش بنتيجة 6-4 و6-2 لتبلغ دور الثمانية بسبب انقطاع الكهرباء عن الميكروفون.

وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين، إنّ أنظمة الاتصال الإلكترونية بالخطوط تأثرت أيضا بانقطاع الكهرباء في حين شاركت الجماهير صورا للممرات المظلمة في مركز مانزاناريس بارك للتنس.

وأضاف: «كانت هناك مباراتان للفردي ومباراة للزوجي ضمن بطولة الأساتذة من فئة ألف نقطة حين انقطع التيار الكهربائي الساعة 12:34 ظهرا بالتوقيت المحلي».

وكان ماتيو أرنالدي، الذي صعق نوفاك ديوكوفيتش يوم السبت الماضي، متقدما بنتيجة 6-3 و3-2 على دامير جومهور عندما توقفت مباراة دور 32.

وأفاد حساب بطولة مدريد المفتوحة عبر منصة إكس: «نعمل على استعادة الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن».

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن انقطاع التيار الكهربائي أثر أيضا على إشارات المرور وبعض المطارات وجزء من مترو مدريد.

وأعلنت شركة رد إلكتريكا، المشغلة لشبكة الكهرباء الإسبانية أنها تعمل مع شركات الطاقة لاستعادة التيار الكهربائي.