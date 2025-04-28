السجن المشدد 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مخدرات في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 654 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2025، بمعاقبة متهمين اثنين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وحيازة سلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة بمركز أبو كبير، وذلك بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى، ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 2000 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزتهم 56 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وزنت 50 جرامًا بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيق.