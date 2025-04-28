تعرض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، ضمن نشاطها الثقافي والفكري من خلال سلسلة عروض نادي السينما، الفيلم الروائي الطويل "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة عصام عمر، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء، ومن إخراج خالد منصور، وتأليف محمد الحسيني، وإنتاج شركة فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي، ويعقبه لقاء من مع المنتجه رشا حسني من إعداد نورا غنيم، ويديره الناقد مروان عمارة، في السابعة مساء الأربعاء 30 أبريل على المسرح الصغير، في إطار فعاليات وزارة الثقافة.

ويعد هذا العرض هو الأول للفيلم بعد رفعه من السينما، وتدور أحداثه حول «حسن» الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعد تورطه في حادث خطير دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم جاره وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

وحاز الفيلم، على عدة جوائز من العديد من المهرجانات السينمائية في إيطاليا، وبلجيكا، والعراق، والسعودية، والمغرب.