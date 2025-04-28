برونو: الفوز بالدوري الأوروبي لا يكفي لمحو خيبة مانشستر يونايتد

أكد البرتغالي برونو فيرنانديز، متوسط ميدان وقائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الفوز بالدوري الأوروبي لن يكون كافيًا لمحو خيبة الأمل هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يواجه أتلتيك بلباو الإسباني يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، في محاولة لإنقاذ موسمه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر التتويج باللقب القاري.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية: «لا يمكننا اعتبار الفوز في الدوري الأوروبي مكافأة، سيكون نجاحًا كبيرًا في البطولة لأننا نريد الذهاب بعيدًا فيها، ولكن ذلك لن ينقذ موسمنا».

وأضاف: «التوقعات في مانشستر يونايتد دائمًا مرتفعة، لا يهم إذا كنا نخوض نصف نهائي أو أي مباراة أخرى، سنواجه برينتفورد بعد لقاء بلباو، وستبقى التوقعات حاضرة بقوة، علينا أن نكون مستعدين دائمًا».

وأوضح: «لقد كان موسمًا صعبًا للجميع، لا يمكننا أن نختبئ خلف حقيقة أن راسموس لم يسجل العدد الذي كنا نأمله من الأهداف الفريق بأكمله لا يسجل كما يجب، لا يمكن تحميله وحده مسؤولية قلة الأهداف».

وتابع: «اللعب لمانشستر يونايتد يعني دائمًا أنك تحت الأضواء، عليك أن تكون مستعدًا لذلك وإذا لم تكن مستعدًا بعد، فيجب أن تجهز نفسك لما هو قادم في كل مباراة».

وأتم: «لا يجب أن يولي اللاعب اهتمامًا مبالغًا بردود الفعل الخارجية، مركز المهاجم دائمًا محاط بالضغوط، سواء كنت في مانشستر يونايتد أو في أي نادٍ آخر، لأن الجميع يتوقع من المهاجم أن يسجل الأهداف».