اعتداء عدد من الأهالي على طاقم التمريض بمستشفى جامعة طنطا

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شهد مستشفى طوارئ طنطا الجامعي تعدي أهالي مريض على طاقم التمريض بالمستشفى بسبب خلافات حول إجراءات العلاج، ما تسبب في إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي بورود بلاغ يفيد تعدي أهالي مريض على طاقم تمريض بالمستشفى وإحداث إصابات بهم إثر خلاف حول إجراءات العلاج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول طنطا تحت إشراف العميد محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية، إلى محل البلاغ، وتبين إصابة أحد أطقم التمريض بمستشفى طنطا الجامعي.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، تعدي أسرة مريض بمستشفى طنطا الجامعي على طاقم التمريض بالمستشفى بسبب إجراءات العلاج، مما أسفر عن إحداث إصابات بهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم أول طنطا من إلقاء القبض على 3 أشخاص من أسرة المريض.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.