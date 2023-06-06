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اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، روسيا، اليوم الثلاثاء، بتكثيف مهاجمتها لأهداف مدنية في أوكرانيا وذلك بعد تدمير سد "نوفا كاخوفكا" الذي يقع في جزء من أوكرانيا تحتله القوات الروسية.

جاء ذلك خلال مشاركة شولتس في فعالية "منتدى أوروبا" الذي تنظمه إذاعة "دبليو دي آر" في برلين، في رد منه على سؤال حول النتائج المحتمل ترتبها على تفجير السد.

وأضاف شولتس أن القوات المسلحة الروسية تهاجم أيضا مدنا وقرى ومستشفيات ومدارس وبنى تحتية في أوكرانيا" ولهذا السبب فإن هذا أمر له بُعْد جديد لكنه يتماشى مع الطريقة التي يدير بها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الحرب".

كان السد ومحطة مياه مجاورة تعرضا للتدمير في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا التي تخضع للاحتلال الروسي. وهناك تخوف من حدوث فيضانات بسبب ذلك.

وحسب البيانات الأوكرانية، هناك نحو 16 ألف شخص يعيشون في "المنطقة الحرجة" المحيطة بالموقع بالقرب من مدينة نوفا كاخوفكا.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسئولية عن تدمير السد.

وثمة تكهنات تقول إن الحادثة يمكن أن تكون عملا تخريبيا روسيا لإبطاء هجوم أوكراني مضاد مُحْتَمَل وقوعه.

وتشن روسيا حربا على أوكرانيا المجاورة منذ أكثر من 15 شهرا.