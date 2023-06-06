اتحاد الكرة يكشف حقيقة رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، مصير الخبير البرتغالي فيتور بيريرا الذي يتولى حاليًا رئاسة لجنة الحكام.

وقال العطار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيتور بيريرا سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل، من أجل شرح خطة العمل في المرحلة المقبل، هو عمل لمدة شهرين ونصف، وكان يريد الإلمام بالأمور كاملة، قام بعمل لائحة جديدة للحكام وخطة للموسم المقبل، وعقده مستمر حتى نهاية الموسم القادم وغير صحيح ما يتردد حول رحيله مطلقًا".

وأضاف: "فيتور بيريرا رجل هادئ لم يتواصل مع الإعلام كثيرًا في الفترة الأخيرة، هو كان في مرحلة تقييم للحكام في الفترة الماضية، علينا إعطاء الخبير البرتغالي فرصته كاملة للعمل مع الحكام المصريين".

وختم: "اتحاد الكرة مقتنع بفيتور بيريرا ولا يوجد نية مطلقًا لرحيله".